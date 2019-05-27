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Эксперты спрогнозировали потерю лидерства Huawei на российском рынке

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Фото: Global Look Press/Svancara Petr
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Китайская телекоммуникационная компания Huawei может потерять первенство по продажам смартфонов в России, уступив его южнокорейскому конкуренту Samsung, сообщили «Известиям» эксперты рынка.

Министерство торговли США внесло Huawei в черный список за деятельность, противоречащую национальной безопасности. Теперь компании, во-первых, запрещено покупать технологии и компоненты у американских производителей, а во-вторых, запрещено вести деятельность с бизнесом США без соответствующей лицензии Вашингтона.

Таким образом, владельцы смартфонов Huawei могут лишиться доступа к сервисам Google, обновлений операционной системы Android, а сама компания — комплектующих для производства аппаратов.

По словам экспертов, спрос на Huawei и его суббренд Honor может снизиться в России в ближайшие недели. По состоянию на текущий момент рынок пока не отреагировал на американские санкции в отношении компании, но аналитики ждут спада продаж.

В начале текущего года Huawei занимала в России лидирующую позицию — 36,5% рынка смартфонов, тогда как у Samsung было лишь 23,5%. Уже в апреле показатель китайской корпорации снизился до 31,7%, а у Samsung повысился до 31%.

Таким образом, исходя из текущей динамики можно предположить, что первое место достанется Samsung, считает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.

Подробнее — в материале «Известий»:

Время не первых: Huawei может потерять лидерство в России уже в мае

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