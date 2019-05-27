Время не первых: Huawei может потерять лидерство в России уже в мае
Уже в мае Huawei может потерять первое место по продажам смартфонов в России, уступив его южнокорейскому конкуренту Samsung, рассказали «Известиям» эксперты рынка. Как следует из закрытого отчета компании — партнера нескольких производителей электроники (есть у «Известий»), в апреле Huawei и его суббренд Honor занимали лидирующую позицию, но за первые три недели мая Samsung уже почти догнал конкурента. Рынок пока не отреагировал на санкции США в отношении компании, но аналитики ждут спада продаж и окончательной потери первенства китайской компании в России.
На волне санкций
В середине мая стало известно, что владельцы новых смартфонов Huawei могут лишиться доступа к сервисам поисковика, обновлений операционной системы Android, а сама компания –– комплектующих для производства аппаратов. Министерство торговли США внесло Huawei в черный список: производитель сейчас взаимодействует с американскими компаниями на основании временного разрешения, действие которого закончится 19 августа. Спрос на Huawei/Honor может снизиться в ближайшие недели –– потребители, скорее всего, повременят с покупкой гаджетов этих брендов, ожидая, что потенциально ненадежные смартфоны будут распродавать со скидкой, сказал «Известиям» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Точные данные о продажах смартфонов в России за май будут известны в конце июня. По словам сотрудников розничных сетей, торгующих электроникой, на прошлой неделе спрос на Huawei не изменился по сравнению с предыдущей неделей –– с 13 по 19 мая.
Продавцы-консультанты в фирменном магазине Huawei
— Мы не видим роста или падения спроса на смартфоны этих китайских брендов, –– сказал представитель объединенной компании «Связной — Евросеть».
Не видит изменений и представитель AliExpress и Tmall в России Антон Пантелеев. О том, что негативного влияния на продажи Huawei американские санкции не оказали, сказала «Известиям» и вице-президент МТС Инесса Галактионова.
Слухи и спекуляции относительно дальнейшей судьбы смартфонов Huawei действительно могут спровоцировать «скидочные» настроения и снижение спроса, отметил гендиректор исследовательской компании Telecom Daily Денис Кусков.
Конкурентов не остановить
На первое место в России по продажам смартфонов Huawei/Honor вырвался в первой половине 2018 года, обогнав Samsung, чего раньше не удавалось никому. В начале 2019 года компания контролировала почти 36,5% рынка (причем только на Honor приходилось 26,8%), тогда как у Samsung было лишь 23,5%.
Но потом ситуация изменилась. Из материалов партнера нескольких производителей электроники следует, что уже в апреле этого года Huawei занял 31,7% российского рынка смартфонов в штуках, а Samsung –– 31%. То есть буквально за квартал доля Huawei снизилась на 4,8 п.п., а Samsung –– выросла на 7,5 п.п.
В апреле россияне приобрели 1,9 млн смартфонов на сумму около 30 млрд рублей, что превысило показатели прошлого года в штуках почти на 3%, а в деньгах — на 8%, говорит представитель «М.Видео — Эльдорадо» Валерия Андреева.
Эльдар Муртазин объяснил рост доли Samsung и падение Huawei тем, что с начала этого года китайский производитель прекратил активное субсидирование продавцов своих смартфонов. Эксперт напомнил, что у Samsung в прошлом году имелись проблемы с линейкой смартфонов в среднем ценовом сегменте: новых моделей было относительно немного, по ряду характеристик они уступали аппаратам из Китая. Но, обновив продуктовую линейку, Samsung решил проблему, и теперь тестирует первое место в России, утверждает Эльдар Муртазин.
Смартфоны Samsung на выставочном стенде компании
Исходя из текущей динамики можно предположить, что первое место достанется Samsung, согласен гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.
Укрепление позиций Samsung как в апреле-мае, так и за весь период с начала года обусловлен удачным стартом новинок –– флагмана Samsung Galaxy S10 в марте и серии Galaxy A в апреле, отметила Валерия Андреева.
В прошедшую пятницу вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что не видит рисков для российских пользователей из-за проблем в отношениях Huawei с Google. А проблемы между двумя компаниями больше связаны с конфликтом между США и Китаем в целом.
— Это, конечно, конфликт, а может быть, и технологическая война между США и государствами ядра западного мира с Китаем, который стремительно наращивает свое экономическое, политическое и, самое главное, технологическое могущество, –– отметил вице-премьер.
По его словам, из-за американо-китайского конфликта возможна технологическая фрагментация, в ходе которой «трансграничный, бесшовный онлайн-мир начнет рассыпаться на наших глазах».
В случае полного отлучения Китая от Android такая фрагментация действительно возможна, согласен Эльдар Муртазин. Если будет эскалация конфликта между странами, китайский рынок может быть полностью закрыт для Google, а производители перейдут на операционную систему, о создании которой Huawei объявил на прошлой неделе, прогнозирует эксперт. Смартфоны на этой системе проникнут и в другие страны мира –– в этом случае Android будут использовать в основном в Европе и США. А в других регионах операционная система от Huawei может стать основной, не исключил Эльдар Муртазин.
Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе не исключил, что разрешение конфликта вокруг Huawei могло бы стать частью американо-китайского торгового соглашения. Но позже представитель китайского МИДа Лу Кан заявил, что не понимает этого предложения. В Китае считают, что «США должны исправить свои ошибочные действия, прекратить использовать государственную мощь для оказания давления на предприятия других стран».
Представители Huawei и Samsung отказались от комментариев. В китайской компании также не стали комментировать вопрос о том, ощутили ли они влияние американских санкций на свои продажи в России.