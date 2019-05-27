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Время не первых: Huawei может потерять лидерство в России уже в мае

Китайского производителя смартфонов потеснит южнокорейский Samsung
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Время не первых: Huawei может потерять лидерство в России уже в мае
2019-05-24 17:10:34">
2019-05-24 17:10:34
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Уже в мае Huawei может потерять первое место по продажам смартфонов в России, уступив его южнокорейскому конкуренту Samsung, рассказали «Известиям» эксперты рынка. Как следует из закрытого отчета компании — партнера нескольких производителей электроники (есть у «Известий»), в апреле Huawei и его суббренд Honor занимали лидирующую позицию, но за первые три недели мая Samsung уже почти догнал конкурента. Рынок пока не отреагировал на санкции США в отношении компании, но аналитики ждут спада продаж и окончательной потери первенства китайской компании в России.

На волне санкций

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В середине мая стало известно, что владельцы новых смартфонов Huawei могут лишиться доступа к сервисам поисковика, обновлений операционной системы Android, а сама компания –– комплектующих для производства аппаратов. Министерство торговли США внесло Huawei в черный список: производитель сейчас взаимодействует с американскими компаниями на основании временного разрешения, действие которого закончится 19 августа. Спрос на Huawei/Honor может снизиться в ближайшие недели –– потребители, скорее всего, повременят с покупкой гаджетов этих брендов, ожидая, что потенциально ненадежные смартфоны будут распродавать со скидкой, сказал «Известиям» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Точные данные о продажах смартфонов в России за май будут известны в конце июня. По словам сотрудников розничных сетей, торгующих электроникой, на прошлой неделе спрос на Huawei не изменился по сравнению с предыдущей неделей –– с 13 по 19 мая.

HUAWEI
Продавцы-консультанты в фирменном магазине HUAWEI

Продавцы-консультанты в фирменном магазине Huawei

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

— Мы не видим роста или падения спроса на смартфоны этих китайских брендов, –– сказал представитель объединенной компании «Связной — Евросеть».

Не видит изменений и представитель AliExpress и Tmall в России Антон Пантелеев. О том, что негативного влияния на продажи Huawei американские санкции не оказали, сказала «Известиям» и вице-президент МТС Инесса Галактионова.

Слухи и спекуляции относительно дальнейшей судьбы смартфонов Huawei действительно могут спровоцировать «скидочные» настроения и снижение спроса, отметил гендиректор исследовательской компании Telecom Daily Денис Кусков.

Конкурентов не остановить

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На первое место в России по продажам смартфонов Huawei/Honor вырвался в первой половине 2018 года, обогнав Samsung, чего раньше не удавалось никому. В начале 2019 года компания контролировала почти 36,5% рынка (причем только на Honor приходилось 26,8%), тогда как у Samsung было лишь 23,5%.

Но потом ситуация изменилась. Из материалов партнера нескольких производителей электроники следует, что уже в апреле этого года Huawei занял 31,7% российского рынка смартфонов в штуках, а Samsung –– 31%. То есть буквально за квартал доля Huawei снизилась на 4,8 п.п., а Samsung –– выросла на 7,5 п.п.

В апреле россияне приобрели 1,9 млн смартфонов на сумму около 30 млрд рублей, что превысило показатели прошлого года в штуках почти на 3%, а в деньгах — на 8%, говорит представитель «М.Видео — Эльдорадо» Валерия Андреева.

Эльдар Муртазин объяснил рост доли Samsung и падение Huawei тем, что с начала этого года китайский производитель прекратил активное субсидирование продавцов своих смартфонов. Эксперт напомнил, что у Samsung в прошлом году имелись проблемы с линейкой смартфонов в среднем ценовом сегменте: новых моделей было относительно немного, по ряду характеристик они уступали аппаратам из Китая. Но, обновив продуктовую линейку, Samsung решил проблему, и теперь тестирует первое место в России, утверждает Эльдар Муртазин.

Samsung
Смартфоны Samsung

Смартфоны Samsung на выставочном стенде компании

Фото: REUTERS/David Mercado

Исходя из текущей динамики можно предположить, что первое место достанется Samsung, согласен гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.

Укрепление позиций Samsung как в апреле-мае, так и за весь период с начала года обусловлен удачным стартом новинок –– флагмана Samsung Galaxy S10 в марте и серии Galaxy A в апреле, отметила Валерия Андреева.

Китайские стенания: лишится ли рынок смартфонов Huawei
Что ждет пользователей, сделавших выбор в пользу попавших под санкции аппаратов

В прошедшую пятницу вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что не видит рисков для российских пользователей из-за проблем в отношениях Huawei с Google. А проблемы между двумя компаниями больше связаны с конфликтом между США и Китаем в целом.

— Это, конечно, конфликт, а может быть, и технологическая война между США и государствами ядра западного мира с Китаем, который стремительно наращивает свое экономическое, политическое и, самое главное, технологическое могущество, –– отметил вице-премьер.

По его словам, из-за американо-китайского конфликта возможна технологическая фрагментация, в ходе которой «трансграничный, бесшовный онлайн-мир начнет рассыпаться на наших глазах».

В случае полного отлучения Китая от Android такая фрагментация действительно возможна, согласен Эльдар Муртазин. Если будет эскалация конфликта между странами, китайский рынок может быть полностью закрыт для Google, а производители перейдут на операционную систему, о создании которой Huawei объявил на прошлой неделе, прогнозирует эксперт. Смартфоны на этой системе проникнут и в другие страны мира –– в этом случае Android будут использовать в основном в Европе и США. А в других регионах операционная система от Huawei может стать основной, не исключил Эльдар Муртазин.

Huawei
Продавец включает новый смартфон Huawei P30
Фото: REUTERS/Jason Lee

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе не исключил, что разрешение конфликта вокруг Huawei могло бы стать частью американо-китайского торгового соглашения. Но позже представитель китайского МИДа Лу Кан заявил, что не понимает этого предложения. В Китае считают, что «США должны исправить свои ошибочные действия, прекратить использовать государственную мощь для оказания давления на предприятия других стран».

Представители Huawei и Samsung отказались от комментариев. В китайской компании также не стали комментировать вопрос о том, ощутили ли они влияние американских санкций на свои продажи в России.

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