Huawei подала иск в США из-за внесения в черный список

Корпорация Huawei в США обратилась в суд с требованием признать, что внесение компании в черный список и запрет на покупку американских технологий американских противоречит конституции. О этом 29 мая сообщает «РИА Новости».

В компании назвали запрет «лишением общественных прав».

«Цель его предельно ясна — вытеснить Huawei с рынка США. Это тирания «использования законодательства вместо суда», что запрещено Конституцией США», — подчеркивается в документе.

В мае 2019 года министерство торговли США внесло Huawei в черный список за деятельность, противоречащую национальной безопасности. Теперь компании, во-первых, запрещено покупать технологии и компоненты у американских производителей, а во-вторых, запрещено вести деятельность с бизнесом США без соответствующей лицензии Вашингтона. На текущий момент с китайской корпорацией частично приостановили сотрудничество такие гиганты, как американская Google и японская Panasonic.