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Американские военные «забыли» шесть танков на железной дороге

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Фото: РЕН ТВ
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Житель американского города Маршалл (штат Техас) нашел на железнодорожном переезде брошенные танки M2 Bradley. Как оказалось позже, техника просто отцепилась от состава, сообщается на сайте WFLA News.

Как видно на кадрах, на прицепе разместились шесть танков. Автор видео отметил, что рядом с военной техникой никого не было. Мужчина успел даже обратиться в полицию, однако вскоре поезд, потерявший технику, вернулся за ней.

19 сентября американское издание The National Interest обнаружило у России танк, который мог бы превзойти как любые аналоги НАТО, так и «Армату».

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