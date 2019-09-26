Процедура лишения власти президента в США

В Штатах существует устоявшаяся процедура лишения власти главы государства. На протяжении всей истории решение об импичменте принимали члены Конгресса. Причинами могут стать тяжкие преступления, нарушения закона, государственная измена, злоупотребление властью — и, как правило, президента обвиняют сразу по нескольким статья.

Инициатором импичмента выступают члены палаты представителей — это нижняя палата конгресса. Юридический комитет палаты или специальная комиссия формулирует обвинения и собирает доказательства. На специальном заседании члены палаты представителей выслушивают обвинения и голосуют отдельно по каждому из пунктов. Если одно из обвинений получает поддержку депутатов — президенту объявляется импичмент. Ему высказано недоверие, но он пока еще не отстранен от власти.

Резолюцию палаты представителей об импичменте передают в верхнюю палату конгресса — сенат. На заседании сената проводится процесс, аналогичный суду. Обвинителями выступают члены палаты представителей, у президента могут быть адвокаты, контролирует процесс Верховный судья, а решение выносят сенаторы-присяжные. Президент США лишается должности, если 2/3 сенаторов признают его виновным хотя бы по одному обвинению.

За всю историю США процедуру импичмента пытались повести около десяти раз. Один из самых резонансных случаев — с президентом Ричардом Никсоном, из-за Уотергейтского скандала на него поступило 35 резолюций об импичменте — глава государства не стал дожидаться решения Сената и просто ушел в отставку.

В 1999-ом из-за скандала с Моникой Левински, импичмент объявили Биллу Клинтону. Его обвинили в лжесвидетельстве и противодействии расследованию, но в Сенате не удалось набрать необходимых 2/3 голосов для увольнения. Американские президенты уходили в отставку или даже погибали на посту. Но до сих пор ни один глава Штатов так и не был отправлен в отставку по существующему закону об импичменте.