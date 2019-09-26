Британский посол признался в нежелании покидать Россию

Британский посол в РФ Лори Бристоу, который в конце года покидает пост, признался в любви к России и заявил, что ему жаль уезжать.

«Я в России, потому что мне нравится Россия. К сожалению, моя работа в России заканчивается к концу года. Но я намерен остаться на связи с большим количеством друзей и коллег, которые у нас появились», — сказал дипломат в интервью «РИА Новости», опубликованном в четверг, 26 сентября.

Бристоу также признался, что должность посла — в некотором роде работа мечты. Он пояснил, что при всех сложностях и разногласиях на правительственном уровне, Лондон пытается выстроить новый тип отношений с Москвой и россиянами.

«Я пришел работать в Форин-офис в год, когда кончилась холодная война (1990 год. — Ред.). Эта работа — то, за чем я пошел в Форин-офис», — сказал посол.

На вопрос о том, будет ли он связан с Россией профессионально, Бристоу с улыбкой ответил, что «новости будут, когда будут новости».

В мае стало известно, что преемницей на посту посла станет Дебора Броннерт. Ранее она занимала в ведомстве должность директора по экономическим и глобальным вопросам.