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Послом Великобритании в России станет Дебора Броннерт

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Фото: РИА Новости/Алекс Макнотон
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В МИД Великобритании заявили, что дипломат Дебора Броннерт, ранее занимавшая в ведомстве должность директора по экономическим и глобальным вопросам, назначена послом Великобритании в России. Об этом в понедельник, 13 мая, сообщает «Интерфакс».

«Дебора Броннерт назначена послом ее величества в Российской Федерации», — говорится в сообщении. Уточняется, что Броннерт займет новый пост в 2020 году, сменив на этой должности Лори Бристоу.

Свою работу в британском МИДе Броннерт начала в 1990-х годах. С 2002 по 2005 год она являлась советником по экономическим и торговым вопросам в посольстве в Москве, а с 2011 по 2014 год — послом Великобритании в Зимбабве. Должность директора по экономическим и глобальным вопросам дипломат заняла в 2017 году.

В апреле в СМИ появилась информация, что посол России в Великобритании Александр Яковенко уже нынешним летом может вернуться в РФ. Его преемником в Лондоне, по словам информированного источника, может стать глава департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин.

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