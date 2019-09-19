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Украинский дипломат призвал «развалить Россию» с помощью санкций

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Фото: пресс-служба посольства Украины в Сербии
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Посол Украины в Сербии Александр Александрович выступил с призывом «развалить Россию». Об этом в четверг, 19 сентября, сообщает «РИА Новости».

Дипломат написал статью «Единственный способ справиться с Россией», в которой указал, что все попытки договориться с Москвой обречены на неудачу, поскольку «противоречат установкам кремлевского режима». Однако военные действия, по его словам, не понадобятся. По мнению Александровича, Россию необходимо изолировать с помощью «реальных экономических санкций».

Статья дипломата была опубликована на сайте «Цензор.нет», который известен антироссийской направленностью.

18 сентября исполняющий обязанности посла США на Украине Уильям Тейлор заявил о необходимости ввести «более широкие санкции» в отношении России. Наиболее «разрушительным» ограничением для России он назвал исключение страны из международной финансовой системы.

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