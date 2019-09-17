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США и Белоруссия восстановят диппредставительства на уровне послов

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Фото: Depositphotos
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Белоруссия и Соединенные Штаты договорились о восстановлении отношений на уровне послов. Об этом во вторник, 17 сентября, заявил зам госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хэйл в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

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«Я хотел бы передать привет от госсекретаря, который попросил меня приехать, чтобы присутствовать на важном историческом моменте наших двусторонних отношений», — цитирует американского дипломата агентство «БелТА».

По его словам, после завершения встречи будет сделано объявление о начале обмена послами «по истечении такого количества лет без послов».

«И мы рады, что эта глава оканчивается. Мы закрываем эту главу по причине тех шагов, которые ваша страна и вы лично сделали», — продолжил Хэйл. Он отметил видение, которое принято на вооружение руководством Белоруссии. «Мы очень сильно поддерживаем это видение и сделаем все возможное, чтобы помочь вам на этом пути», — добавил дипломат.

В 2008 году отношения между Минском и Вашингтоном ухудшились из-за введения Вашингтоном санкций против Минска. Это привело к отзыву послов.

В марте Белоруссия официально проинформировала США о снятии ограничений на количество сотрудников посольства в Минске, которые действовали с 2008 года, отмечает RT. Тогда же белорусская сторона отметила, что Минск и Вашингтон могут взаимно назначить послов через год-два.

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