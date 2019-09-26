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Зеленский удивился публикации своих слов из беседы с Трампом

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Президент Украины Владимир Зеленский не ожидал, что Белый дом опубликует не только «свою часть» из стенограммы его разговора с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом в четверг, 26 сентября, сообщает «Громадське».

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«Я не против. Я просто не знаю формат, честно вам скажу, должно ли там быть письменное разрешение. Я просто думал, что они опубликуют свою часть», — отметил глава Украины, добавив, что Трамп не разговаривал с ним перед тем, как обнародовать расшифровку их беседы.

21 сентября издание The Wall Street Journal сообщило, что во время июльского разговора Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским он восемь раз пытался принудить Киев оказать содействие юристу Рудольфу Джулиани в расследовании действий бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, связанного с украинской газовой компанией.

Байден, считающийся основным конкурентом Трампа на президентских выборах-2020, потребовал обнародовать детали переговоров. На фоне скандала 24 сентября спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, целью которой является определить, существуют ли основания для объявления импичмента Трампу.

25 сентября стенограмма беседы была опубликована на сайте Белого дома. В ходе разговора Трамп заявил, что США многое делают для Украины. Также он отметил, что «было бы здорово», если бы украинский лидер изучил «дело Байдена». Зеленский попросил предоставить дополнительную информацию по данной теме для проведения расследования на Украине. О военной помощи, судя по стенограмме, речи не шло.

После публикации стенограммы Трамп завил, что, по его мнению, разговор был «ни о чем». Минюст США не обнаружил в нем нарушений американского законодательства.

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