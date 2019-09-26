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В Новосибирске запретили «звонок для учителя»

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Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк
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Прокуратура Маслянинского района Новосибирске опротестовала некоторые локальные акты местных школ, положения которых нарушали права и законные интересы несовершеннолетних.

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В частности, были опротестованы правила школьного внутреннего распорядка, которые устанавливали, что «звонок дается только для учителя» и когда преподаватель объявит конец занятий, учащийся вправе покинуть класс.

Как пояснили в прокуратуре, это положение противоречит закону об образовании и нарушает права детей на отдых между уроками. По санитарным правилам, продолжительность занятия не должна превышать 45 минут, а в первом классе — 40 минут, отмечает «РИА Новости».

Кроме того, ведомство отменило акт с положением об усилении наказания школьника за «рецидив», то есть после повторного совершения им дисциплинарного проступка. Прокуратура пояснила, что в действующем законе об образовании такого понятия, как рецидив, нет, поэтому оно не может применяться.

Ранее сообщалось, что Министерство культуры России включило в культурный норматив российского школьника песни групп Nirvana и Pink Floyd, фильмы Андрея Тарковского и мультипликацию Хаяо Миядзаки.

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