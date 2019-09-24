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«Точки роста» откроются в 60 школах Псковской области в 2020 году

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Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
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В Псковской области в 2020 году планируют открыть классы цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 60 школах и 14 учреждениях спецобразования. В этом году открытие состоялось в восьми школах региона.

Как сообщили Псковской ленте новостей в пресс-службе регионального парламента, интерактивный класс в Кузнецовской школе Себежского района оборудован 3D-принтерами, комплексами для программирования, моделирования, симуляторами оказания первой медицинской помощи и квадрокоптерами. Остальные классы оснащены схожим образом.

«Точки роста» открылись в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». На эти цели региону было направлено 12 млн рублей из федерального бюджета.

24 сентября в 17 районах Томской области открылись 29 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

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