Технопарк «Кванториум» откроют в Магадане 1 октября 2019 года

В Магадане готовится к открытию детский технопарк «Кванториум». Туда уже доставили большую часть высокотехнологического оборудования, которые было куплено в рамках нацпроекта «Успех каждого ребенка». На него потратили более 50 млн рублей.

Ожидается, что занятия в технопарке начнутся с 1 октября 2019 года, сообщает ИА MagadanMedia со ссылкой на региональное министерство образования. Сейчас преподаватели определяют площадки для проведения вводных модулей. Формируются учебные группы.

Ученики будут осваивать современные технологии в области мехатроники, биохимии, программирования и электроники. Их научат решать инженерные задачи по проектированию, собирать манипуляторы, аппараты и сложные механизмы. Предусмотрена и публичная защита проектов, участие в региональных и всероссийских конкурсах.

Заявки на обучение в детском технопарке принимают с июня 2019 года. На данный момент подано более 300 заявок.

Ранее сообщалось, что в центре Магадана уложат геополотно — это инновационный материал, который укрепляет дорожное покрытие. Это будет сделано в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».