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Инновационное геополотно уложат в центре Магадана

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Фото: пресс-служба правительства Магаданской области
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В центре Магадана на проспекте Ленина уложат геополотно — это инновационный материал, который позволит укрепить дорожное покрытие. Об этом стало известно во время акции «День качества», в которой участвовали специалисты регионального министерства дорожного хозяйства, представители СТАЭК и активисты ОНФ.

Ремонт проспекта проводится в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

По словам руководителя подрядной организации «Нордтрансстрой» Романа Михайлова, которые приводит ИА MagadanMedia, этот материал не только улучшает эксплуатационные возможности поверхности, но и создает гидроизоляцию, препятствующую появлению влаги. От механических повреждений поверхность защищает социальная сетка. Она же повышает прочность асфальта.

До конца 2019 года в Магаданской области в рамках нацпроекта должны отремонтировать 28 участков дорог. На это потратят более 206 млн рублей. Деньги направлены на ремонт дорог Магадана и Ольского городского округа.

Регион также получил порядка 5,5 млн рублей из федерального бюджета в рамках реализации нацпроекта «Культура». Средства, в частности, пойдут на обновление материальной базы колледжа искусств и Хасынской детской школы искусств.

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