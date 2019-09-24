В Кирове предотвратили массовую атаку в школе

Сотрудникам полиции в Кирове удалось предотвратить массовое убийство в одной из местных школ. Об этом 24 сентября сообщил замглавы управления противодействия экстремизму МВД Владимир Макаров.

По его словам, правоохранителям стало известно, что один из учащихся проявляет интерес к теме школьного насилия и планирует совершить атаку с использованием холодного оружия и самодельного взрывного устройства.

На днях полицейские установили личность школьника и предотвратили атаку, пишет «РИА Новости».

Подробности о личности учащегося не приводятся, отмечает «Газета.ру».

С начала 2019 года подобные случаи были выявлены в Забайкальском, Красноярском и Хабаровским краях, Кировской, Свердловской и Смоленской областях, Ненецком автономном округе, а также в Адыгее и Татарстане, добавляет «Интерфакс».