Большая переменная: «Яндекс» создаст курс информатики для школ

Новый курс информатики для 7–11 классов, созданный компанией «Яндекс», учит программированию на актуальном языке и правилам безопасности в сети. Знания представят в цифровом виде, что позволит обновлять их по мере изменений в сфере IT. Особенности курса помогут школьникам стать грамотными интернет-пользователями и даже получить опыт, необходимый для работы программистом.

Три кита информатики

Традиционно информатику, как и другие школьные предметы, преподают по обычным учебникам. На их переиздание уходит не только время, но и значительные финансовые средства. Кроме того, сфера IT развивается так стремительно, что методические материалы быстро устаревают.

Специалисты «Яндекса» решили создать собственный курс информатики для учеников 7–11 классов. Он представлен в цифровой форме и содержит разделы, которые ранее в бумажные учебники не входили, однако важны для цифровой грамотности пользователя.

Теперь предмет будет доступен только в электронном виде — вносить изменения в данные станет значительно быстрее и проще. Обновлять курс предлагается по мере необходимости, но не чаще раза в год, чтобы у школьников не было проблем с усвоением материала.

Сам курс поделен на три основных направления. Первое посвящено основным понятиям построения алгоритмов, структуре языков и так называемой науке об информации — ее анализу, сбору и классификации. Это направление входит и в классический курс — заложенные в нем знания кардинально изменяться не будут.

Второе направление включает обучение пользовательским навыкам и информационным технологиям. Эта часть более гибкая и подлежит изменениям по мере необходимости. Например, сейчас в большинстве школ преподают такие языки программирования, как Pascal или Basic. Однако для реальных задач они совершенно не востребованы. Большинство крупных IT-корпораций, в том числе и Amazon, используют Python. Если у ребенка есть способности и желание, он сможет сразу начать программировать на данном языке.

И, наконец, третья часть курса — безопасность. Школьники узнают, как вести себя в интернете, чтобы не заразить компьютер вирусами, как защитить свои данные от хакеров и соблюсти анонимность. А также — как не поддаваться на провокации от недоброжелателей. Этот раздел требует регулярных обновлений.

Все три направления будут преподаваться пять лет — с 7-го по 11-й класс, по принципу «от простого к сложному». Например, если в седьмом классе дети станут проходить базовые понятия — определение переменных, циклов и ветвления, то позже будут введены функции и основы работы с ними.

— Сейчас происходит взрывной рост интереса ребят к изучению информатики, это я вижу и по участникам олимпиад, и по детям в обычных школах, — отметил директор Центра педагогического мастерства Иван Ященко. — При этом содержание школьного курса не просто устарело и не интересно, оно в принципе не может определяться традиционными учебниками. Любой из них устаревает быстрее, чем попадает в учебное заведение. И поэтому прекрасно, когда в массовую школу приходят ведущие IT-компании.

От Москвы до Якутска

Проект «Яндекса» предназначен для общеобразовательных учреждений и учеников без специальной подготовки. В него входит полный объем знаний, необходимых для сдачи государственных экзаменов. Курс для семиклассников уже тестируется в 25 российских школах, которые разбросаны по всей стране — от Москвы до Якутска. Директорам учебных заведений рассказали основные данные о проекте, предложили в нем поучаствовать и самим выбрать учителей, которые будут читать новый курс. В итоге набралось 40 преподавателей информатики, которых пригласили на трехдневный семинар в Москве.

— Это были учителя, про уровень подготовки которых мы ничего не знали заранее, — прокомментировал директор по развитию региональных образовательных проектов «Яндекса» Сергей Бражник. — Впрочем, и сам курс выстроен так, чтобы с ним мог работать любой преподаватель информатики. В течение трех дней мы общались, рассказывали про нашу образовательную платформу, практиковались, решали задачи. Для каждого урока подготовлены методические указания — какую информацию и в какой форме необходимо донести до учеников. Сейчас мы находимся в плотном контакте с учителями: постоянно держим связь, решаем возникающие проблемы сразу же, в режиме реального времени.

Один из участвующих в проекте учителей рассказал, как перед семинаром опасался, что не сможет соответствовать необходимому высокому уровню.

— Но весьма подробные методические материалы и инструкции, а также команда разработчиков на горячей развеяли мои сомнения, — сказал учитель информатики МБОУ «СОШ № 6» города Ачинска Алексей Потёмкин. — С курсом справится любой педагог, интересующийся своим предметом и повышением качества преподавания. Это интересная работа, и в нее действительно втягиваешься.

Все возникающие проблемы в основном типовые, поэтому если они появились, например, у учителя в Якутске, то к моменту начала урока в школах, которые находятся западнее, специалисты «Яндекса» их уже решают. После каждого урока учитель отправляет отзыв о нем — насколько комфортно было проводить занятие, как класс воспринял тему, свои рекомендации и замечания.

— Есть предметы, такие как информатика, где цифровые технологии имеют большой потенциал своего применения, — подчеркнула министр просвещения РФ Ольга Васильева. — Важно и ценно, что «Яндекс» активно вовлекает методическое сообщество в развитие технологий. Я верю, что только так можно реально повысить эффективность образовательного процесса.

В первом полугодии ученики седьмых классов в тестируемых школах будут изучать информационные технологии, безопасность и осваивать пользовательские навыки. Со второго полугодия будет подключено программирование.