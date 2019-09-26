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Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело

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Супруга президента Украины Елена Зеленская опубликовала в своем Instagram фотографию с участия в ежегодном обеде первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке, на который пришла в брючном костюме с жилеткой на голое тело.

Жены глав государств, прибывших в США на 74-ю сессию Генассамблеи ООН, традиционно собрались на мероприятие в поддержку Целей развития тысячелетия ООН. Для обеда Елена Зеленская выбрала брючный костюм-тройку нежно-голубого цвета, причем жилетку надела на голое тело.

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Фотография собрала множество положительных отзывов пользователей социальной сети. Многие отметили чувство стиля супруги украинского президента, а также ее естественную красоту и то, как ей идет голубой цвет, пишет «Федеральное агентство новостей».

Некоторые из пользователей даже сравнили ее с первой леди США Меланьей Трамп. Мнения на тот счет, кто из них привлекательнее, разделились. Кроме того, один из пользователей сравнил Зеленскую с американской актрисой Сарой Мишель Геллар.

Мероприятие прошло в честь представителей индустрии моды за их вклад в достижение целей ООН в ознаменование беспрецедентного сотрудничества между дипломатией и модой на благо женщин и детей во всем мире. Первые леди, послы ООН и высокопоставленные лица со всего мира собираются, чтобы почтить лауреатов премии за их гуманитарную работу.

Генассамблея ООН открылась в Нью-Йорке 17 сентября. Общеполитические дебаты высокого уровня пройдут там с 24-го по 30-е число.

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