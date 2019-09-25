Лавров заявил, что никогда не встречал «шпиона» Смоленкова
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что никогда не встречал Олега Смоленкова, которого американские СМИ назвали информатором спецслужб США.
«Я его никогда не встречал. И понятия не имею о том, мог он нанести ущерб России или нет. Дело опять же в фактах», — сказал Лавров интервью газете «Коммерсант», опубликованном в среду, 25 сентября.
Глава МИДа также отметил что не владеет информацией о том, мог ли Смоленков знать о переговорной позиции России по каким-то вопросам и, например, передавать американской стороне эти данные.
«Если мы говорим о том, что нужно восстанавливать доверие, то любые подозрения, возникающие в отношении друг друга, должны предъявляться и обсуждаться профессионалами, а не через СМИ», — подчеркнул министр.
10 сентября телеканал CNN сообщил, что в 2017 году американские спецслужбы вывезли из России «высокопоставленного осведомителя». Он якобы был эвакуирован из-за риска его разоблачения в связи с «небрежным отношением» американского президента Дональда Трампа к секретной информации.
Сам Трамп заявил, что не в курсе истории с якобы вывозом американского агента из России. 12 сентября Москва запросила Вашингтон по линии Интерпола о нахождении Смоленкова на территории США. В организации отказались комментировать информацию о запросе России по поводу его местонахождения.
По словам замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова, в Москве считают историю со Смоленковым спекуляцией. По его словам, это очередная попытка использовать «российский материал» и «российский повод», для того чтобы нагнетать в США недоверие к России.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что Смоленков работал в администрации Кремля, однако несколько лет назад был уволен. Соседи Смоленкова утверждают, что после публикации у дома «шпиона» появились журналисты, после чего его семья покинула жилище.