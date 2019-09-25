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Лавров заявил, что никогда не встречал «шпиона» Смоленкова

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что никогда не встречал Олега Смоленкова, которого американские СМИ назвали информатором спецслужб США.

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«Я его никогда не встречал. И понятия не имею о том, мог он нанести ущерб России или нет. Дело опять же в фактах», — сказал Лавров интервью газете «Коммерсант», опубликованном в среду, 25 сентября.

Глава МИДа также отметил что не владеет информацией о том, мог ли Смоленков знать о переговорной позиции России по каким-то вопросам и, например, передавать американской стороне эти данные.

«Если мы говорим о том, что нужно восстанавливать доверие, то любые подозрения, возникающие в отношении друг друга, должны предъявляться и обсуждаться профессионалами, а не через СМИ», — подчеркнул министр.

10 сентября телеканал CNN сообщил, что в 2017 году американские спецслужбы вывезли из России «высокопоставленного осведомителя». Он якобы был эвакуирован из-за риска его разоблачения в связи с «небрежным отношением» американского президента Дональда Трампа к секретной информации.

Сам Трамп заявил, что не в курсе истории с якобы вывозом американского агента из России. 12 сентября Москва запросила Вашингтон по линии Интерпола о нахождении Смоленкова на территории США. В организации отказались комментировать информацию о запросе России по поводу его местонахождения.

По словам замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова, в Москве считают историю со Смоленковым спекуляцией. По его словам, это очередная попытка использовать «российский материал» и «российский повод», для того чтобы нагнетать в США недоверие к России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что Смоленков работал в администрации Кремля, однако несколько лет назад был уволен. Соседи Смоленкова утверждают, что после публикации у дома «шпиона» появились журналисты, после чего его семья покинула жилище.

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