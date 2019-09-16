Захарова рассказала о работе Смоленкова в посольстве США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что бывший сотрудник администрации президента Олег Смоленков, которого СМИ окрестили агентом ЦРУ, работал в российском посольстве в Вашингтоне.

«Он работал на каком-то отрезке своей карьеры в нашем посольстве в Вашингтоне. Тут мне больше прокомментировать нечего. Я его лично не знала, не пересекались», — сказала дипломат в интервью Telegram-каналу «Расстрига», опубликованном в понедельник, 16 сентября.

По словам Захаровой, единственное, что она знает из «личностных оценок сослуживцев» о Смоленкове, это то, что он занимался хозяйственными вопросами.

Также дипломат напомнила, что Россия уже сделала официальный запрос по линии правоохранительных органов. Кроме того, ей известно, что когда телеканал CNN готовил материал о Смоленкове, то не обращался в российский МИД, хотя обычно просит комментарии для подобных сюжетов.

Материал о самом ценном американском шпионе, которому якобы удалось добиться высокого поста в российском правительстве, телеканал CNN опубликовал 9 сентября. Утверждалось, что агента пришлось вывезти из РФ из-за угрозы разоблачения — якобы президент США Дональд Трамп и сотрудники его администрации «небрежно обращались» с разведданными.

Как пишут СМИ, неназванным шпионом может быть Олег Смоленков, якобы работавший в посольстве США и в структуре российского правительства. Соседи Смоленкова утверждают, что после публикации возле дома «шпиона» начали появляться журналисты. Завидев одного из них, семья «россиянина покинула дом спустя 15 секунд».

В Кремле ответили, что человек с такой фамилией не занимал высокой должности и был уволен внутренним распоряжением «года два-три тому назад». Трамп утверждает, что не знаком с историей о шпионе, а госсекретарь Майк Помпео назвал публикации СМИ фактически некорректными.