В России опровергли ухудшение отношений с Болгарией из-за «шпионского» скандала

Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что «шпионский» скандал между Россией и Болгарией не повлияет на отношения двух стран. Об этом во вторник, 17 сентября, пишет «РИА Новости».

«Скандал был не в России, а в Болгарии, мы его не обсуждали. Думаю, болгарская сторона хорошо понимает ситуацию. Это не повлияет на наши дружеские и деловые отношения. Надеюсь, что любящие Россию и русский язык обвинения в шпионаже не получат», — подчеркнул он.

Скандал разгорелся 16 сентября, когда болгарское издание «24 часа» сообщило, что власти страны задержали лидера болгарского национального движения «Русофилы» Николая Малинова за «шпионаж» в пользу России. В ответ на это премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что не стоит с этим смешивать отношения с Москвой, заметив, что в Болгарии имеют право на деятельность все некоммерческие организации.

Вместе с тем представитель российского МИДа Мария Захарова подчеркнула, что работа движения «Русофилы» связана с укреплением связей между Россией и Болгарией и РФ озабочена задержанием Малинова.