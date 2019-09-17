Прямой эфир

Нарышкин отказался комментировать ситуацию вокруг Смоленкова

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин завил, что не комментирует ситуацию вокруг Олега Смоленкова, которого СМИ называют агентом ЦРУ. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщает «РИА Новости».

«Не комментирую», — подчеркнул Нарышкин.

Букет шпионов: Москва обеспокоена задержаниями в Болгарии
Совет Федерации направил запрос в МИД республики в связи с задержанием в Софии членов движения «Русофилы»

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что бывший сотрудник администрации президента Олег Смоленков какое-то время работал в российском посольстве в Вашингтоне.

По словам Захаровой, единственное, что она знает из «личностных оценок сослуживцев» о Смоленкове, это то, что он занимался хозяйственными вопросами.

Также дипломат напомнила, что Россия уже сделала официальный запрос по линии правоохранительных органов. Кроме того, ей известно, что когда телеканал CNN готовил материал о Смоленкове, то не обращался в российский МИД, хотя обычно просит комментарии для подобных сюжетов.

Материал о самом ценном американском шпионе, которому якобы удалось добиться высокого поста в российском правительстве, телеканал CNN опубликовал 9 сентября. Утверждалось, что агента пришлось вывезти из РФ из-за угрозы разоблачения — якобы президент США Дональд Трамп и сотрудники его администрации «небрежно обращались» с разведданными.

Как пишут СМИ, неназванным шпионом может быть Олег Смоленков, якобы работавший в посольстве США и в структуре российского правительства. Соседи Смоленкова утверждают, что после публикации возле дома «шпиона» начали появляться журналисты. Завидев одного из них, семья «россиянина покинула дом спустя 15 секунд».

В Кремле ответили, что человек с такой фамилией не занимал высокой должности и был уволен внутренним распоряжением «года два-три тому назад». Трамп утверждает, что не знаком с историей о шпионе, а госсекретарь Майк Помпео назвал публикации СМИ фактически некорректными.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Интерпол отказался от комментариев по поводу запроса РФ о Смоленкове
Москва запросила Интерпол о местонахождении Смоленкова

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019