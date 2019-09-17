Нарышкин отказался комментировать ситуацию вокруг Смоленкова

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин завил, что не комментирует ситуацию вокруг Олега Смоленкова, которого СМИ называют агентом ЦРУ. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщает «РИА Новости».

«Не комментирую», — подчеркнул Нарышкин.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что бывший сотрудник администрации президента Олег Смоленков какое-то время работал в российском посольстве в Вашингтоне.

По словам Захаровой, единственное, что она знает из «личностных оценок сослуживцев» о Смоленкове, это то, что он занимался хозяйственными вопросами.

Также дипломат напомнила, что Россия уже сделала официальный запрос по линии правоохранительных органов. Кроме того, ей известно, что когда телеканал CNN готовил материал о Смоленкове, то не обращался в российский МИД, хотя обычно просит комментарии для подобных сюжетов.

Материал о самом ценном американском шпионе, которому якобы удалось добиться высокого поста в российском правительстве, телеканал CNN опубликовал 9 сентября. Утверждалось, что агента пришлось вывезти из РФ из-за угрозы разоблачения — якобы президент США Дональд Трамп и сотрудники его администрации «небрежно обращались» с разведданными.

Как пишут СМИ, неназванным шпионом может быть Олег Смоленков, якобы работавший в посольстве США и в структуре российского правительства. Соседи Смоленкова утверждают, что после публикации возле дома «шпиона» начали появляться журналисты. Завидев одного из них, семья «россиянина покинула дом спустя 15 секунд».

В Кремле ответили, что человек с такой фамилией не занимал высокой должности и был уволен внутренним распоряжением «года два-три тому назад». Трамп утверждает, что не знаком с историей о шпионе, а госсекретарь Майк Помпео назвал публикации СМИ фактически некорректными.