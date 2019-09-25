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Адвокат сочла конституционной идею разрешить приставам взламывать двери

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Фото: РИА Новости/Константин Чалабов
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Право выламывать двери квартир и домов, которое может появиться у судебных приставов, не нарушит положения Конституции о неприкосновенности жилища, поделилась своим мнением в беседе с «Известиями» адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.

С инициативой расширить права судебных приставов выступило Министерство юстиции. Поправки к закону «Об исполнительном производстве» опубликованы в сентябре на портале проектов нормативно-правовых актов.

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«Указанные действия пристава будут разрешены только при принудительном исполнении особой категории дел, связанных с перепланировкой и газовым оборудованием, признанных судом незаконными и подлежащими демонтажу», — сказала адвокат.

Судебные решения, вступившие в законную силу, подлежат исполнению всеми лицами. Вместе с тем по вышеназванным делам приставы не в силах исполнить решение суда без права проникнуть в квартиру в случае недобросовестности должника, отметила Ярмуш. По ее мнению, изменения в законе дадут приставу такое право.

Согласно поправкам право выламывать двери квартир и домов приставы могут получить не ранее чем через десять дней после того, как владельца квартиры попросят добровольно исполнить требования.

Подчеркивается, что при взломе госслужащие будут обязаны обеспечить сохранность имущества и не допустить в помещение посторонних.

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