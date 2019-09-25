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Судебных приставов могут наделить правом взламывать двери

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Судебные приставы получат право выламывать двери квартир и домовладений для проверки правомерности их перепланировки и установки газового оборудования, если должник отказывается впустить их.

Такая норма содержится в проекте подготовленных Минюстом поправок в закон «Об исполнительном производстве», размещенном на портале проектов нормативных правовых актов.

«При осуществлении принудительного доступа в помещение судебный пристав-исполнитель вправе при необходимости произвести взлом (разрушение) запирающих устройств, элементов и конструкций, препятствующих проникновению в указанные помещения и на указанные земельные участки, и их осмотр», — говорится в документе.

При этом оговаривается, что процедура принудительного проникновения пристава в помещение может быть осуществлена только по истечении двух сроков для добровольного исполнения требования (пять дней каждый со дня получения должником постановления), передает «Интерфакс».

Ранее в сентябре в Минюсте сообщили о начале разработки законопроекта, регламентирующего принудительные проверки судебными приставами квартир на предмет нарушений при их перепланировке и установке газового оборудования.

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