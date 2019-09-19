Коллекторы оценили идею расширить реестр Федеральной службы судебных приставов

Создание расширенного реестра Федеральной службы судебных приставов (ФССП) никак не повлияет на снижение количества нарушений и не приведет к безоговорочной защите прав потребителей. Об этом «Известиям» заявил президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев.

О том, что Минюст разработал концепцию закона, которая изменит регулирование взыскания долгов с граждан, 19 сентября сообщил «Коммерсант». Согласно документу в реестр ФССП планируется включать не только коллекторов, но и кредитные организации. Кроме того, на досудебное погашение просроченного долга выделят 30 дней.

«Реестр никак не повлияет ни на уровень качества, ни на конкуренцию на рынке. На наш взгляд, в реестре ФССП должны находиться только те, для кого это основной вид деятельности, то есть коллекторские агентства», — сказал Мехтиев.

По его словам, компании должны иметь преимущества перед теми, у кого это «направление бизнеса» вспомогательное, в данном случае речь идет о взыскании.

«Таким образом, зарегистрированное коллекторское агентство имеет право вести взыскание всех видов задолженности, включая микрофинансовые организации, банки, телеком, страхование и т.д., а те, кто вне реестра, имеют право работать только с тем долгом, который образовался в ходе аналогичной деятельности», — отметил глава НАПКА.

По его словам, требования для участников рынка должны быть едины, а наказание пропорционально нарушению и едино для всех.

12 сентября стало известно, что поправки в закон «О кредитных историях» предполагают предоставить бюро кредитных историй (БКИ) данные о доходах россиян. Именно БКИ будут в дальнейшем рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщиков (ПДН).