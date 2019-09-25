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Почти 60 боеприпасов обезвредили в Калужской области

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Взрывоопасные предметы ликвидировали в Калужской области. Взрывотехники обезвредили почти 60 боеприпасов.

Арсенал времен Великой Отечественной войны был обнаружен вблизи деревни Букань Людиновского района. Местные жители нашли 24 минометные мины, артиллерийские и реактивные снаряды, а также гранаты РГД-33. Об этом сообщает газета «Весть».

Специалисты-взрывотехники изъяли боеприпасы и ликвидировали их в безопасном месте.

Кроме того, в Людинове в частном доме был обнаружен капсюльный детонатор. Он также был уничтожен.

Спасатели напоминают, что при обнаружении взрывоопасных предметов их нельзя трогать или перемещать. О находке необходимо сообщить в полицию.

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