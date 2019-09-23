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К Земле приблизится астероид размером с три пирамиды Хеопса

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Фото: Global Look Press/ESA
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К Земле 24 сентября приблизится крупный астероид. Об этом сообщили в Центре исследования околоземных объектов NASA (CNEOS), который проводит наблюдения за потенциально опасными для Земли астероидами.

Диаметр астероида, который получил название 523934 (1998 FF14), составляет от 190 м до 430 м. Таким образом, по размерам он оказался сопоставим с тремя пирамидами Хеопса. Размер основания у пирамиды около 230 м, а высота на сегодняшний день чуть менее 139 м.

Астероид промчится мимо Земли на расстоянии 4,1 млн км со скоростью 22,6 км/c.

Ранее в сентябре старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов рассказал «Известиям», что потенциально опасным считается объект, проходящий на расстоянии меньше радиуса орбиты Луны — примерно 384 тыс. км.

По словам Железнова, астрономы с нетерпением ждут 13 апреля 2029 года. В этот день знаменитый астероид Апофис диаметром около 350 м пролетит на расстоянии от Земли всего лишь в 32 тыс. км. Его будет видно невооруженным глазом.

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