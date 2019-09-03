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Астероид крупнее башни «Бурдж-Халифа» приблизится к Земле в конце октября

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Фото: NASA
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К Земле 25 октября приблизится крупный астероид. Об этом говорят данные Центра исследования околоземных объектов NASA (CNEOS). Центр проводит наблюдения за потенциально опасными для Земли астероидами.

Диаметр астероида, который получил название 162082 (1998 HL1), составляет от 440 до 990 метров. Таким образом, он оказался крупнее самого высокого сооружения на Земле — небоскреба «Бурдж-Халифа» в Дубае. Его высота составляет 828 метров.

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Астероид промчится мимо нашей планеты на расстоянии 6,2 млн км со скоростью 11,2 км/c.

Старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов рассказал «Известиям», что астероид не представляет опасности для Земли, потому что пройдет слишком далеко. Потенциально опасным считается объект, проходящий на расстоянии меньше радиуса орбиты Луны — примерно 384 тыс. км.

При этом вероятность столкновения открытых на сегодняшний день крупных астероидов с Землей достаточно маленькая, отмечает Железнов. Но за объектами продолжают пристально следить, учитывая потенциальный ущерб, который они могут принести планете. Он добавил, что тела диаметром от 100 метров гарантированно долетают до поверхности Земли, не сгорая полностью в атмосфере в отличие от более мелких астероидов.

«По оценкам специалистов, если Земля столкнется с астероидом от 1,5 км в поперечнике — на планете наступит глобальная катастрофа. Если попадет на сушу, то от ударной волны будет полностью стерта с лица Земли область или штат. В атмосферу поднимется столько пыли и обломков, что они покроют все пылевой завесой и на несколько лет воцарится ядерная зима», — отметил эксперт.

По его словам, астрономы с нетерпением ждут 13 апреля 2029 года.

«13 апреля 2029 года знаменитый астероид Апофис диаметром около 350 метров пролетит на расстоянии от Земли всего лишь в 32 тыс. км. Это расстояние геостационарных спутников. Его будет видно невооруженным глазом. Это очень опасно», — подчеркнул ученый.

Ранее в августе сообщалось о приближении к Земле потенциально опасного астероида 2019 OU1 размером с пирамиду Хеопса.

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