К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса

Потенциально опасный огромный астероид 2019 OU1 приближается к Земле. Об этом свидетельствуют данные NASA.

Его размеры превышают габариты пирамиды Хеопса и составляют 160 м в диаметре.

Максимальное сближение с нашей планетой произойдет 28 августа. 2019 OU1 окажется в 40 раз ближе, чем Венера. По прогнозам ученых, он пройдет в 1 млн км от Земли. Шанс на столкновение – минимален.

Ранее Европейское космическое агентство (ЕКА) обновило список опасных для нашей планеты космических объектов. По его данным, с вероятностью 1:7000 в Землю врежется 9 сентября астероид 2006QV89.

Кроме того, опасность несет астероид Aпoфиc размером с четыре футбольных поля. Сейчас он находится на расстоянии более 200 млн км, но в 2029 году приблизится к Земле на 30 тыс. км.

Самым опасным считается 2010RF12. Специалисты рассчитали, что этот астероид столкнется с нашей планетой с вероятностью 1:16 в 2095 году.

В начале июня телескоп VLT сделал детальные снимки двойного астероида 1999 KW4, который приблизился к Земле.