В Московском планетарии оценили опасность летящего к Земле астероида

Астероид 2019 OU1, который приблизится к Земле на расстояние в 1 млн км, для жителей планеты опасности не представляет. Об этом рассказала директор Московского планетария Фаина Рублева.

Она уточнила, что космическое тело пройдет от Земли на большом расстоянии, поэтому опасности нет.

«Это самое главное, что нужно знать», — сказала Рублева агентству «РИА Новости» в среду, 28 августа.

По ее словам, планетарий не собирается проводить какие-либо наблюдения, поскольку данный астероид имеет небольшой размер, и увидеть его чрезвычайно сложно.

2019 OU1 пролетит мимо нашей планеты на расстоянии 1 млн 27 тыс. 737 км — это практически в три раза больше, чем дистанция до Луны. Полет будет проходить в поле тяготения Земли — 929 тыс. км, поэтому ранее космическое тело включили в список «потенциально опасных». Астероид движется со скоростью 13 км/с.

12 августа NАSА сообщило, что 2019 ОU1, размеры которого превышают габариты пирамиды Xeoпca, приближается к Земле. Максимальное сближение его с нашей планетой произойдет 28 августа. 2019 OU1 окажется в 40 раз ближе, чем Венера.