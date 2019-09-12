Крымский астроном открыл первую межзвездную комету
Астроном из Крыма Геннадий Борисов открыл первую межзвездную комету, сообщается на сайте Международного астрономического союза (МАС).
Из сообщения Центра малых планет МАС следует, что комета C/2019 Q4 (Borisov) была открыта Борисовым с помощью телескопа 30 августа.
Как сообщает Scientific American, первым обнаруженным с Земли межзвездным объектом стал астероид Оумуамуа. Межзвездные кометы ранее не обнаруживались.
Геннадий Борисов — инженер первой категории Крымской астрономической станции МГУ.
В ноябре 2018 сообщалось, что группа астрономов из США обнаружила «мертвую» галактику, которая была поглощена «Млечным путем» приблизительно 10 млрд лет назад.