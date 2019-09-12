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Крымский астроном открыл первую межзвездную комету

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Фото: ТАСС/DPA/Felix Hörhager
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Астроном из Крыма Геннадий Борисов открыл первую межзвездную комету, сообщается на сайте Международного астрономического союза (МАС).

Из сообщения Центра малых планет МАС следует, что комета C/2019 Q4 (Borisov) была открыта Борисовым с помощью телескопа 30 августа.

Как сообщает Scientific American, первым обнаруженным с Земли межзвездным объектом стал астероид Оумуамуа. Межзвездные кометы ранее не обнаруживались.

Геннадий Борисов — инженер первой категории Крымской астрономической станции МГУ.

В ноябре 2018 сообщалось, что группа астрономов из США обнаружила «мертвую» галактику, которая была поглощена «Млечным путем» приблизительно 10 млрд лет назад.

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