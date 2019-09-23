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Пушков назвал необходимостью массовое сокращение чиновников в России

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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Российский сенатор Алексей Пушков положительно оценил информацию о том, что российских чиновников ждет массовое сокращение в следующем году.

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«Аппарат раздут, малоэффективен. Мера необходимая», — написал парламентарий в своем Twitter в понедельник, 23 сентября.

По данным политика, сейчас в России на 10 тыс. человек приходится 102 госслужащих. Он сравнил это с 1985 годом в СССР, когда на 10 тыс. человек приходилось 73 чиновника и это считалось «пиком в числе бюрократов».

Реформа в сфере государственного управления начнется в России с 2020 года, заявила ранее первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко. По ее словам, после сокращения чиновников освобождающиеся средства направят на повышение зарплат оставшихся госслужащих, добавляет «Газета.ру».

Сокращение проведут в два этапа. Сначала численность сотрудников центральных аппаратов исполнительной власти сократят в 2020 году на 10%, а территориальных органов — на 5%. В 2021 году этот показатель в регионах поднимут до 15%.

Проект постановления о сокращении численности федеральных чиновников и работников органов исполнительной власти разместили на портале проектов нормативных актов еще в 2018 году.

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