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В правительстве высказались о сокращении числа чиновников

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Правительство России не принимало решений по реформированию госслужбы. Так прокомментировал журналистам информацию о возможных масштабных сокращениях госслужащих и росте зарплат оставшихся чиновников пресс-секретарь российского премьера Олег Осипов.

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По его словам, заявления коллег из Минфина «несколько преждевременно». «Никаких окончательных решений по реформированию госслужбы, сокращению количества госслужащих и повышению зарплат в госсекторе на данный момент нет», — подчеркнул он, передает в понедельник, 23 сентября, ТАСС. Власти обсуждают разные концепции и подходы к реформированию, отметил Осипов.

Как он уточнил, премьер-министр Дмитрий Медведев в ближайшее время проведет совещания на эту тему, в ходе которых определят основные принципы реформы. После этого предложения доложат президенту.

Реформа в сфере государственного управления начнется в России с 2020 года, заявила ранее первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко. По ее словам, после сокращения чиновников освобождающиеся средства направят на повышение зарплат оставшихся госслужащих, добавляет «Газета.ру».

Сокращение проведут в два этапа. Сначала численность сотрудников центральных аппаратов исполнительной власти сократят в 2020-м году на 10%, а территориальных органов — на 5%. В 2021- году этот показатель в регионах поднимут до 15%.

Проект постановления о сокращении численности федеральных чиновников и работников органов исполнительной власти разместили на портале проектов нормативных актов еще в 2018 году.

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