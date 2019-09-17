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Решение об увольнении чиновницы из-за «шоколадных» ванн пока не принято

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Фото: соцсети
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Решения об увольнении чиновницы, которая опубликовала фотографии в «шоколадной» ванне, пока нет. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщил каналу РЕН ТВ пресс-секретарь губернатора Ульяновской области Тимофей Гончарук.

«На совещании губернатор Сергей Морозов дал поручение провести служебную проверку», — сообщил Гончарук. По его словам, соответствующая проверка ведется.

Как сообщалось 16 сентября, руководитель IT-корпорации Ульяновской области Светлана Опенышева опубликовала в Instagram фотографии, на которых запечатлено, как она принимает ванну с коричневой жидкостью — нафталаном (лечебной нефтью). В комментарии к снимкам она отметила, что «шоколада много не бывает».

Фото вызвали неоднозначную реакцию в обществе, позже чиновница их удалила. Губернатор Сергей Морозов назвал снимки Опенышевой чудачеством и отметил, что «более скромно надо жить». Он добавил, что готов уволить чиновницу.

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