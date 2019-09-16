Начальник оскорбившей граждан чиновницы подписал заявление о ее увольнении

Глава аппарата губернатора и правительства Иркутской области подписал заявление об увольнении чиновницы Ирины Алашкевич, которую обвинили в оскорблении жителей региона. Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы областного правительства.

«Заявление об увольнении с должности начальника управления пресс-службы и информации Ириной Алашкевич действительно было подано. Оно подписано сегодня», — сообщил собеседник агентства.

16 сентября Алашкевич признала, что действительно позволила себе грубые высказывания в адрес жителей Иркутской области. Она попросила прощения у жителей города Тулун, пострадавшего от паводка, и сообщила, что написала заявление об увольнении.

Скандал, в центре которого оказалась чиновница, произошел после того, как в интернете появилась аудиозапись с оскорблениями. На ней женщина, предположительно Алашкевич, называет пострадавших от паводков «быдлом и бичевней», нелицеприятно высказывается об их внешнем виде и заявляет, что в центрах временного содержания они живут лучше, чем «было в их хлеву».

Чиновница назвала запись подделкой и отказалась давать комментарии до проведения экспертизы. Запись дважды прошла экспертизу, оба раза было установлено, что голос действительно принадлежит Алашкевич. После этого госслужащая вынуждена была признать подлинность записи.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня после сильных дождей. Погибли 25 человек, 750 были госпитализированы, еще шестеро числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона подтопило около 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков. Общее число так или иначе пострадавших от паводков в регионе составило 45 тыс. человек.