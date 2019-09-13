Песков счел возможное сохранение Алашкевич в должности поводом для разбирательств

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если глава пресс-службы иркутского губернатора Ирина Алашкевич еще не уволена после скандала с оскорблениями в адрес пострадавших от паводка жителях Тулуна, это — повод для разбирательства.

«Если эта чиновница выйдет на работу в этом же качестве, то тогда это будет повод для того, чтобы задать соответствующие вопросы», — сказал представитель Кремля в пятницу, 13 сентября.

Так Песков ответил на просьбу журналистов прокомментировать информацию о том, что чиновница не уволена, а лишь отправлена в отпуск.

Ранее, 3 сентября, пресс-секретарь президента сообщал, что Алашкевич была отстранена от работы.

Запись, на которой, предположительно, Алашкевич оскорбительно отзывается о пострадавших от наводнения людях, появилась в Сети в середине августа.

В беседе с РЕН ТВ чиновница заявила, что отказывается от комментариев до появления результатов экспертизы аудиозаписи. Телеканал заказал независимую проверку, которая подтвердила, что на записи звучит голос Алашкевич. 25 августа губернатор Иркутской области Сергей Левченко заступился за руководителя пресс-службы.

2 сентября президент России Владимир Путин во время общения с жителями Тулуна прокомментировал поведение Алашкевич, назвав ее «непорядочным человеком». Он выразил надежду, что губернатор Иркутской области примет в отношении чиновницы «соответствующее решение».