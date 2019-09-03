Глава Иркутской области продолжил проверку в отношении Алашкевич

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко до сих пор не разобрался в ситуации относительно скандальных заявлений своей помощницы Ирины Алашкевич, допустившей оскорбительные высказывания в адрес пострадавших от паводка людей. Проверка в отношении чиновницы, назвавшей пострадавших «быдлом», не завершена, рассказали во вторник, 3 сентября, в пресс-службе губернатора и регионального правительства. Об этом сообщает РЕН ТВ.

25 августа Левченко уже заступился за чиновницу, заявив, что специалисты обнаружили в этой записи признаки монтажа. По его словам, он запросил дополнительные экспертизы записи «для большей объективности». Губернатор добавил, что на эти процедуры уйдет еще неделя, после чего будет принято окончательное решение.

Запись, на которой женщина, предположительно Алашкевич, называет потерпевших от наводнения «быдлом» и «бичевней», появилась в Сети в середине августа. Участница разговора нелицеприятно высказывается о внешнем виде пострадавших и утверждает, что в центрах временного содержания они живут лучше, чем «было в их хлеву». 20 августа стало известно, что губернатор Иркутской области Сергей Левченко инициировал проверку по данному факту.

Сама Алашкевич заявляла РЕН ТВ, что отказывается от комментариев до появления результатов экспертизы. Телеканал со своей стороны заказал независимую проверку, которая подтвердила, что на записи звучит голос чиновницы.

2 сентября президент России Владимир Путин назвал оскорбившую жителей Тулуна чиновницу непорядочным человеком. «Если она так сказала, то она непорядочный человек. Я не хочу выражаться нецензурными выражениями, но она этого заслуживает. Надеюсь, губернатор примет соответствующее решение», — сказал глава государства.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня после сильных дождей. В результате ЧП погибли 25 человек, 750 были госпитализированы, еще шестеро числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона подтопило около 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков. Общее число так или иначе пострадавших от паводков в регионе составило 45 тыс. человек.

В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка. По данным ГУ МЧС по региону, только в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населенных пунктах.