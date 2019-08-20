Экспертиза показала подлинность голоса назвавшей людей быдлом чиновницы

Глава пресс-службы губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич назвала жителей региона, пострадавших от паводков, быдлом и бичами. То, что на аудиозаписи голос чиновницы, подтвердила РЕН ТВ независимая экспертиза.

Сама участница скандальной записи заявила телеканалу, что после публикации аудиоролика в интернете глава региона назначил проверку. Она напомнила о проводимой экспертизе голоса и предложила дождаться ее результата.

Однако телеканал заказал независимую экспертизу. В итоге эксперты пришли к выводу, что на аудиозаписи звучит голос Алашкевич.

Как отметил начальник экспертного управления Национального комитета противодействия коррупции в Российской Федерации Юрий Макеев, голос говорившей принадлежит человеку нервному, неуравновешенному, мало уверенному в себе.

Аудиозапись монолога чиновницы появилась в Сети несколько дней назад. На ней Алашкевич называет пострадавших от паводка быдлом и бичами, говоря о встрече жителей Иркутской области с президентом России.

«Он приехал туда на полчаса. Люди, вся эта бичевня, пришли — вы бы видели, как они одеты! Одна пришла на каблуках, в черном, и белые носочки. Эта шляпа у нее», — негодовала чиновница. По ее словам, в центрах временного размещения условия для людей гораздо лучше тех, что были у них дома, «в хлеву», как выразилась Алашкевич.

«Он пошел, они готовы были землю целовать. Стояло вот это быдло, и они все готовы были кипятком описаться от счастья», — заявила глава пресс-службы иркутского губернатора.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня после сильных дождей. В результате ЧП погибли 25 человек, 750 были госпитализированы, еще шестеро числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона подтопило около 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков. Общее число так или иначе пострадавших от паводков в регионе составило 45 тыс. человек.

11 августа стало известно, что около 450 домов в Тулуне после паводка оказались не подлежащими восстановлению.