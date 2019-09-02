Путин назвал оскорбившую жителей Тулуна чиновницу непорядочным человеком

Президент России Владимир Путин во время общения с жителями Тулуна в понедельник, 2 сентября, прокомментировал поведение руководителя управления пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области Ирины Алашкевич, которая в августе оскорбительно отозвалась о пострадавших от паводка людях.

Один из участников встречи спросил главу государства, отправит ли он допустившую скандальные высказывания чиновницу в отставку.

«Если она так сказала, то она непорядочный человек. Я не хочу выражаться нецензурными выражениями, но она этого заслуживает. Надеюсь, губернатор примет соответствующее решение», — ответил Путин. Слова президента приводит иркутский портал irk.ru.

Запись, на которой предположительно Алашкевич называет пострадавших от наводнения «быдлом» и «бичевней», появилась в Сети в середине августа. Участница разговора утверждала, что в центрах временного содержания они живут лучше, чем «было в их хлеву». 20 августа сообщалось, что губернатор Иркутской области Сергей Левченко инициировал проверку по данному факту.

Сама Алашкевич в беседе с РЕН ТВ заявила, что отказывается от комментариев до появления результатов экспертизы аудиозаписи. Телеканал со своей стороны заказал независимую проверку, которая подтвердила, что на записи звучит голос чиновницы.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня после сильных дождей. В результате ЧП погибли 25 человек, 750 были госпитализированы, еще шестеро числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона подтопило около 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков. Общее число так или иначе пострадавших от паводков в регионе составило 45 тыс. человек.

В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка. По данным ГУ МЧС по региону, только в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населенных пунктах.

Путин прилетел в Иркутскую область 2 сентября, чтобы проверить ход восстановительных работ после паводков.