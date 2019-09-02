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Путин пообещал жителям контролировать происходящее в Иркутской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Президент России Владимир Путин пообещал жителям Иркутской области держать под личным контролем происходящее в регионе. Об этом 2 сентября сообщает «Интерфакс».

Президентский кортеж, отъезжая от здания администрации Тулуна, где проходило совещание по ликвидации последствий паводка, остановился, и Путин вышел к собравшимся горожанам, которые пожаловались президенту на ряд решений местных властей.

«Послушайте меня. Я буду внимательно следить за тем, что у вас происходит», — уверил президент и пообещал жителям добиться реализации их прав.

В пострадавшую от паводков Иркутскую область Путин прибыл ранее в этот же день. Глава государства встретился с жителями города, посетил пострадавшую от бедствия школу, пообещал проработать вопрос возможного строительства инфекционной больницы и провел совещание по обеспечению жильем граждан, потерявших свои дома. За последние два месяца это третий визит президента в регион.

28 августа Путин наградил девятерых жителей Иркутской области медалями «За спасение погибавших» во время паводка в регионе.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня после сильных дождей. Погибли 25 человек, 750 были госпитализированы, еще шестеро числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона подтопило около 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков.

Общее число пострадавших от паводков в регионе составило 45 тыс. человек. По словам главы региона, из них 23 тыс. человек уже получили компенсации в размере 50 тыс. рублей за частичную утрату имущества, по 100 тыс. рублей — за полную.

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