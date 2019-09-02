Путин изучит возможность строительства инфекционной больницы в Тулуне

Президент России Владимир Путин пообещал проработать вопрос возможного строительства инфекционной больницы в пострадавшем от наводнения Тулуне. Об этом глава государства заявил во время общения с жителями города.

Одна из жительниц рассказала президенту, что для улучшения жизни необходимо построить нескольких инфраструктурных объектов, завода и инфекционной больницы. «Мы поговорим и с теми, кто занимается бизнесом здесь, и с крупными предпринимателями, чтобы они открывали здесь свои производства, рабочие места чтобы делали», — цитирует российского лидера в понедельник, 2 сентября, ТАСС.

«А насчет этой больницы надо подумать. Займемся», — пообещал Путин. Необходимо проанализировать и понять, требуется ли инфекционная больница в Тулуне или учреждение можно построить в другом месте в области, пояснил он женщине. В ответ она заявила, что из-за плачевного состояния больницы из города уезжают врачи.

«Хорошо, я вас услышал, я обязательно поговорю с министром здравоохранения, мы подумаем», — сказал президент. Визитт президента в данный регион стал третьим за последние два месяца.

В восстановление школы № 6, которую проинспектировал президент, было вложено свыше 25 млн рублей: в результате паводка у здания был подтоплен первый этаж, были повреждены мебель, пищеблок и оборудование мастерских. В эту школу перевели учащихся разрушенной от бедствия школы № 20.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня после сильных дождей. Погибли 25 человек, 750 были госпитализированы, еще шестеро числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона подтопило около 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков.

Общее число пострадавших от паводков в регионе составило 45 тыс. человек.