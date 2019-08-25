Левченко заступился за назвавшую быдлом жертв паводка чиновницу

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заступился за чиновницу Ирину Алашкевич, которая назвала пострадавших от паводка жителей «быдлом». Об этом 25 августа сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на ТАСС.

Левченко заявил, что специалисты обнаружили в этой записи признаки монтажа. По его словам, он запросил дополнительные экспертизы записи «для большей объективности».

Губернатор добавил, что на эти процедуры уйдет еще неделя, после чего будет принято окончательное решение.

Запись, на которой женщина, предположительно Алашкевич, называет потерпевших от наводнения «быдлом» и «бичевней», появилась в Сети несколько дней назад. Участница разговора нелицеприятно высказывается о внешнем виде пострадавших и утверждает, что в центрах временного содержания они живут лучше, чем «было в их хлеву». Накануне, 20 августа, стало известно, что губернатор Иркутской области Сергей Левченко инициировал проверку по данному факту.

Сама Алашкевич заявляла РЕН ТВ, что отказывается от комментариев до появления результатов экспертизы. Телеканал со своей стороны заказал независимую проверку, которая подтвердила, что на записи звучит голос чиновницы.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня после сильных дождей. В результате ЧП погибли 25 человек, 750 были госпитализированы, еще шестеро числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона подтопило около 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков. Общее число так или иначе пострадавших от паводков в регионе составило 45 тыс. человек.

В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка. По данным ГУ МЧС по региону, только в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населенных пунктах.