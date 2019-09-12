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В Госдуму внесли законопроект о наказании для оскорбивших граждан чиновников

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Законопроект, предусматривающий наказание для чиновников, оскорбивших граждан, внес на рассмотрение в Госдуму депутат Александр Старовойтов. Об этом 12 сентября сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на имеющиеся в распоряжении копии документов.

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В мае 2019 года законопроект был отозван для получения отзывов Верховного суда России и правительства, которые оказались отрицательными. По словам зампредседателя правительства Константина Чуйченко, в документе отсутствуют доводы о недостаточности существующих мер административной и дисциплинарной ответственности должностных лиц за допускаемые ими оскорбления граждан.

С позицией согласился и зампредседателя Верховного суда Владимир Давыдов, отметив, что должностные лица и без того активно привлекаются к административной ответственности по статье 5.61 КоАП РФ («Оскорбление»). По статистике, в 2016 году к ответственности привлекли 120 должностных лиц, в 2017 году — 68, в 2018 году — 60. Давыдов добавил, что в случае принятия законопроекта между новой статьей и статьей 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») возникнет конкуренция.

Несмотря на отрицательные отзывы, проект закона внесен в Госдуму без изменений. Старовойтов, как и прежде, предлагает дополнить УК РФ новой статьей 286.2 об ответственности за оскорбление, совершенное должностным лицом, представителем власти и чиновником.

«В марте президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете оскорбления общества, государственных символов и институтов власти страны. У нас есть статья 319 УК РФ, но нет «зеркальной» меры по отношению к представителю власти. Я считаю, она отрезвила бы наших чиновников», — пояснил Александр Старовойтов.

Парламентарий подчеркнул, что, если его инициатива будет отклонена, он намерен добиваться смягчения наказания по 319 статье УК РФ.

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