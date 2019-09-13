Прямой эфир
Сюжет:

Новая экспертиза подтвердила факт обзывательств чиновницы Алашкевич

0
Фото: Правительство Иркутской области
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новая экспертиза подтвердила, что глава пресс-службы Иркутской области Сергея Левченко Ирина Алашкевич назвала жителей пострадавшего от наводнения Тулуна бичами и быдлом.

Как отмечает в пятницу, 13 сентября, РЕН ТВ, второе исследование аудиозаписи заняло больше времени. Изучали ее сотрудники некоммерческого партнерства «Федерация судебных экспертов». Эксперты этого сообщества специализируются на судебных экспертизах.

Специалисты изучили две записи: на одной был голос Алашкевич, говорящей в отдалении от записывающего устройства, а вторая стала предметом проверки.

Салат из цитат: самые запоминающиеся высказывания 2018 года
Макарошки, вонючие дыры, привинченные стулья — чем удивляли общественность политики, чиновники, певцы и спортсмены

«Объектом исследования были две цифровые аудиозаписи. В одной из записей женщина дает интервью журналисту и отвечает на вопрос, ее или не ее голос. Вторая запись — в которой она дает оценку действий государственных структур по наводнению», — отметил результат экспертизы начальник начальник Экспертного управления Национального комитета противодействия коррупции в Российской Федерации Юрий Макеев.

По его словам, специалисты провели «параметрический, функционально-динамический голосовой активности, аппаратно-программный, аудитивно-лингвистический, четыре слоя исследования», пояснил эксперт. Во всех исследованиях присутствуют стопроцентные признаки того, что голос на записях принадлежит одной и той же женщине, подчеркнул Макеев.

Предыдущая независимая экспертиза также подтвердила, что людей оскорбила именно глава пресс-службы губернатора Иркутской области. Был проведен анализ четырех слоев двух аудиозаписей.

Ранее в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если глава пресс-службы иркутского губернатора Ирина Алашкевич еще не уволена после скандала с оскорблениями в адрес пострадавших от паводка жителях Тулуна, это — повод для разбирательства.

Скандальная запись, на которой женщина, предположительно Алашкевич, называет потерпевших от наводнения быдлом и бичевней, появилась в Сети в середине августа. Участница разговора нелицеприятно высказывается о внешнем виде пострадавших и утверждает, что в центрах временного содержания они живут лучше, чем «было в их хлеву». 20 августа стало известно, что губернатор Иркутской области Сергей Левченко инициировал проверку по данному факту.

Президент России Владимир Путин назвал оскорбившую жителей Тулуна чиновницу непорядочным человеком.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня после сильных дождей. В результате ЧП погибли 25 человек, 750 были госпитализированы, еще шестеро числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона подтопило около 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков. Общее число так или иначе пострадавших от паводков в регионе составило 45 тыс. человек.

В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка. По данным ГУ МЧС по региону, только в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населенных пунктах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Глава Иркутской области продолжил проверку в отношении Алашкевич
Экспертиза доказала подлинность голоса назвавшей людей быдлом чиновницы

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019