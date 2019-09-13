Новая экспертиза подтвердила факт обзывательств чиновницы Алашкевич

Новая экспертиза подтвердила, что глава пресс-службы Иркутской области Сергея Левченко Ирина Алашкевич назвала жителей пострадавшего от наводнения Тулуна бичами и быдлом.

Как отмечает в пятницу, 13 сентября, РЕН ТВ, второе исследование аудиозаписи заняло больше времени. Изучали ее сотрудники некоммерческого партнерства «Федерация судебных экспертов». Эксперты этого сообщества специализируются на судебных экспертизах.

Специалисты изучили две записи: на одной был голос Алашкевич, говорящей в отдалении от записывающего устройства, а вторая стала предметом проверки.

«Объектом исследования были две цифровые аудиозаписи. В одной из записей женщина дает интервью журналисту и отвечает на вопрос, ее или не ее голос. Вторая запись — в которой она дает оценку действий государственных структур по наводнению», — отметил результат экспертизы начальник начальник Экспертного управления Национального комитета противодействия коррупции в Российской Федерации Юрий Макеев.

По его словам, специалисты провели «параметрический, функционально-динамический голосовой активности, аппаратно-программный, аудитивно-лингвистический, четыре слоя исследования», пояснил эксперт. Во всех исследованиях присутствуют стопроцентные признаки того, что голос на записях принадлежит одной и той же женщине, подчеркнул Макеев.

Предыдущая независимая экспертиза также подтвердила, что людей оскорбила именно глава пресс-службы губернатора Иркутской области. Был проведен анализ четырех слоев двух аудиозаписей.

Ранее в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если глава пресс-службы иркутского губернатора Ирина Алашкевич еще не уволена после скандала с оскорблениями в адрес пострадавших от паводка жителях Тулуна, это — повод для разбирательства.

Скандальная запись, на которой женщина, предположительно Алашкевич, называет потерпевших от наводнения быдлом и бичевней, появилась в Сети в середине августа. Участница разговора нелицеприятно высказывается о внешнем виде пострадавших и утверждает, что в центрах временного содержания они живут лучше, чем «было в их хлеву». 20 августа стало известно, что губернатор Иркутской области Сергей Левченко инициировал проверку по данному факту.

Президент России Владимир Путин назвал оскорбившую жителей Тулуна чиновницу непорядочным человеком.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня после сильных дождей. В результате ЧП погибли 25 человек, 750 были госпитализированы, еще шестеро числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона подтопило около 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков. Общее число так или иначе пострадавших от паводков в регионе составило 45 тыс. человек.

В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка. По данным ГУ МЧС по региону, только в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населенных пунктах.