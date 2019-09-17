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Ульяновской чиновнице пригрозили увольнением из-за «шоколадных ванн»

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Фото: соцсети
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Руководитель IT-корпорации Ульяновской области Светлана Опенышева может лишиться должности из-за «шоколадных ванн», которыми она похвасталась в Сети. Об этом 16 сентября сообщил портал 73online.

Женщина на своей странице в Instagram ранее опубликовала снимки, где она в азербайджанском отеле принимает ванну с коричневой жидкостью - нафталаном (лечебной нефтью).

«Много шоколада не бывает», — подписала она свои фото, которые позже были удалены.

На действия чиновницы отреагировал губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. Он назвал действия женщины «чудачеством», инициировав проверку ее деятельности.

«Нужно жить более скромно. Когда говорим об открытости, это не значит показывать белье, а значит реагировать на проблемы <...> Мое решение — провести служебную проверку и уволить Опенышеву», — цитирует издание губернатора.

20 августа иркутская чиновница назвала «быдлом» жителей региона, пострадавших от паводка. Женщина также жаловалась, что губернатор дал ей указание ехать в Тулун.

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