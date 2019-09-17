Назван годовой доход сделавшей «шоколадное» селфи чиновницы

Советник губернатора Ульяновской области Сергея Морозова по IT-сфере, бывший руководитель аппарата губернатора и правительства региона, 55-летняя Светлана Опенышева, опубликовавшая в Сети скандальное селфи в «шоколадной ванне», заработала за 2018 год более 2,135 млн рублей. Об этом 17 сентября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на декларацию на сайте регионального правительства.

Агентство отмечает, что, согласно декларации, в собственности у чиновницы есть земельный участок площадью 18,6 кв. м квартира площадью 90,1 кв. м и гараж площадью 18,6 кв. м. Вместе с несовершеннолетним ребенком женщина также владеет участком земли площадью 850 кв. м, жилым домом площадью 232,9 кв. м и автомобилем Toyota RAV4 2012 года выпуска. Всё указанное имущество находится в России.

На момент написания новости редакция «Известий» не обнаружила на сайте правительства Ульяновской области декларации о доходах Опенышевой за 2018 год. Последний такой документ датируется 2014 годом.

Чиновница «прославилась» благодаря селфи в «шоколадной ванне», опубликованному на ее странице в Instagram. «Много шоколада не бывает», — подписала она соответствующие фотографии. На снимках она принимает ванну с коричневой жидкостью, которая, по данным портала 73online, является нафталаном (лечебной нефтью), в одном из отелей Азербайджана. В данное время ее аккаунт является закрытым.

73online отмечает, что женщина отдыхала в пятизвездочном отеле Garabag Resort & Spa в азербайджанской провинции Нафталан. Издание «Улпресса» пишет, что отдых на двоих стоил чиновнице 59 тыс. рублей, а также 8,5 тыс. рублей ушло на билеты на самолет в оба конца. С кем именно она отдыхала, не говорится.

Губернатор региона назвал действия чиновницы чудачеством и поручил провести проверку ее деятельности. «Мое решение — провести служебную проверку и уволить Опенышеву», — заявил Морозов, добавив, что нужно жить скромнее.

Светлана Опенышева родилась в Севастополе в 1964 году. С 2001 по 2007 год она работала на управляющих должностях в администрации города Димитровграда, с сентября 2007 — в правительстве Ульяновской области. В ноябре 2010 год была назначена зампредседателя областного правительства, а в марте 2013 года — зампредседателя правительства региона — руководителем аппарата губернатора и правительства области. В данное время, кроме работы советником Морозова, она возглавляет областное учреждение «Правительство для граждан».