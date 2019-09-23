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Минфин анонсировал масштабные сокращения чиновников

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В рамках реформы системы госуправления в 2020 году в России начнется массовое сокращение армии чиновников, заявила первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко.

По ее словам, такие меры позволят повысить зарплату госслужащим.

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«Экономия не самоцель реформы. Но высвобождающиеся при этом средства будут направлены на повышение оплаты труда гражданских служащих», — цитирует замминистра 23 сентября «РИА Новости».

Нестеренко пояснила, что в противном случае зарплаты будут индексироваться только на уровень инфляции, а в бюджете придется ежегодно искать дополнительные 100 млрд.

Сокращение госаппарата планируют провести в два этапа: сначала «автоматически», а затем путем его структурного совершенствования.

Таким образом, в 2020 году численность сотрудников центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти сократят на 10%, территориальных органов — на 5%, а через год показатель в регионах достигнет 15%.

Затем ведомства в регионах превратят в компактные фронт-офисы без статуса юридического лица и без филиалов.

По словам Нестеренко, исчезнут подразделения, занимающиеся организационными вопросами, документацией, административной деятельность, финансово-экономической и также информационной.

Проект постановления о сокращении численности федеральных чиновников и работников органов исполнительной власти был размещен на портале проектов нормативных актов еще в 2018 году. Меры были разработаны с целью целях повышения эффективности деятельности госорганов и оптимизации штата.

В августе Минфин предложил передать дублирующиеся и непрофильные функции российских министерств на аутсорсинг. Предлагается составить список полномочий, которые возможно перераспределить, а с помощью реестра, фиксирующего функции ведомств, удастся избежать дублирования и роста числа сотрудников.

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