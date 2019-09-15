Митрополит Иларион рассказал о зарплатах священников

Зарплаты столичных священников Русской православной церкви (РПЦ) составляют от 20 до 40 тыс. руб. в месяц.

Об этом в субботу, 14 сентября, в программе «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24» рассказал председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. Его слова приводит «РИА Новости».

По его словам, финансовое состояние прихода зависит от того, где он находится и сколько в нем прихожан. «Особенно бедные храмы — в сельской местности. Иногда священники живут не просто скромно, но очень бедно», — сказал иерарх.

При этом он отметил, что зарплата — не единственный доход служителей. Они также получают деньги за совершение треб. В качестве примера Иларион назвал просьбы освятить машину, квартиру, а также крещение и причащение на дому.

В то же время он подчеркнул, что плата за совершение этих обрядов носит рекомендательный, а не обязательный характер. Иерарх заметил, что на вопрос, сколько это будет стоить, «ответ должен быть такой: «Это нисколько не будет стоить».

Когда человек говорит о желании «пожертвовать на церковь», тогда «мы говорим, что рекомендуемое пожертвование такое». Митрополит заключил, что никому не могут отказать в совершении таинства, если люди не могут заплатить.

12 августа стало известно, что Игумен Фотий (Нечепоренко) из Гатчины, который во время крещения годовалого ребенка насильно погружал его в воду, несмотря на протесты матери, получил запрет в служении сроком на год.