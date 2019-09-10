Протоиерей Смирнов назвал теорию Дарвина совершенно ненаучной

Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов раскритиковал эволюционную теорию Чарльза Дарвина, назвав ее совершенно ненаучной. Такую позицию он озвучил на конференции «Семья и семейные ценности традиционных религий России» в Москве.

«Современная наука ничего не может предложить, кроме того, что мы обезьяньи дети. Совершенно ненаучная теория, которая абсолютно не подтвердилась», — приводит его слова «РИА Новости» во вторник, 10 сентября.

Он утверждает, что сейчас можно выбрать два пути: принять библейское учение о создании человека и всей Земли Богом или «продолжать валять дурака» во всех гимназиях, что «современная наука пытается сделать».

Работа Чарльза Дарвина «Происхождение видов путем естественного отбора» была опубликована в 1859 году. Ученый писал, что формы жизни являются результатом изменчивости, естественного отбора и наследственности, а не деятельности Творца.

Днем ранее Смирнов выступил с критикой российских мужчин, назвав их национальной трагедией. Виновным в сложившейся ситуации представитель Русской православной церкви назвал «женское воспитание».