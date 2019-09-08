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Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией

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Фото: ТАСС/Сергей Карпов
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Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией. Как передает «Интерфакс», с таким заявлением он выступил в воскресенье, 8 сентября, беседуя со священнослужителями Сызранской епархии.

По мнению Смирнова, «настоящие мужчины» в России — скорее исключение. В качестве примера он упомянул недавний случай, когда спецназовец вступился на улице за женщину и был убит группой нападавших.

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«А чтобы была нация, чтобы были мужчины, чтобы можно было из них выбрать себе жениха — ну их нет в природе!» — заявил протоиерей.

Виновными в сложившейся ситуации Смирнов назвал женщин, точнее «женское воспитание».

«Дома мамаша — она своего мужа, который маменькин сынок, он скручен в бараний рог, и он даже жену себе когда ищет, он ищет себе вторую маму, чтобы можно было к груди припасть и телевизор смотреть», — пояснил Смирнов.

Также, по его словам, причиной проблемы стало малое число детей в семьях и занятость женщин на работе.

«Когда у тебя 12 детей, ни о какой работе быть не может даже речи. Работать должен мужик, и он на этой работе закалялся», — считает священнослужитель.

15 апреля Смирнов уже жаловался на нехватку «настоящих мужчин». По его мнению, таковые остались в России только в спецназе. Тогда же Смирнов назвал национальной трагедией отказ женщин от материнства в пользу работы.

3 сентября Росстат назвал долю трудоустроенных женщин в России. По данным ведомства, в 2018 году работали 53,2% россиянок. Эксперты отмечают, что это невысокий показатель.

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