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Названо количество работающих россиянок

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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В 2018 году в России были трудоустроены 53,2% женщин. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

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В целом, согласно подсчетам ведомства, в стране работает 59,8% населения старше 15 лет. Занятость среди мужчин при этом составляет 67,8%.

Как пояснили эксперты, невысокая трудоустроенность среди женщин объясняется во многом их нацеленностью на семью и воспитание детей.

Кроме того, по словам профессора кафедры корпоративного управления РАНХиГС Елены Яхонтовой, не исключено, что некоторые работодатели в первую очередь сокращают именно женщин. Также на показатель могут влиять непрозрачность найма персонала и нередко невысокий уровень профессионализма, пишет «РИА Новости».

29 августа «Известия», проанализировав данные статистики, выяснили, что в России официально трудоустроены только 40% из 10,1 млн граждан предпенсионного возраста. Специалисты оценивают такой уровень безработицы среди предпенсионеров как экстремально высокий и связывают происходящее с нежеланием бизнесменов принимать сотрудников «серебряного» возраста.

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